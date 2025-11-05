Yeni Şafak
Bakanlıktan 2 ürün için toplatma kararı: Bu ürünler evinizde varsa dikkat

08:575/11/2025, Çarşamba
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden, güvensiz olan 2 ürün kamuoyuna açıklandı.
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, güvensiz ürünler listesine 2 yeni eklemede bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden risk barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Son yapılan uygulamalar kapsamında bir sweatshirt ve plastik masanın yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

İşte o liste:


