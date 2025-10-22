Bu ürünleri kullanıyorsanız dikkat: Bakanlıktan toplatma kararı! Güvensiz olduğu tespit edildi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden, güvensiz olan 2 eldiveni kamuoyuna açıkladı.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, güvensiz ürünler listesine yeni eklemede bulundu. İşte o ürünler...
Son yapılan uygulamalar kapsamında bu ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi. İşte o ürünler:
