Bakkalın öldüren hediyesi: İstanbul'da sahte alkol ölüme neden oldu

Ölen Veyis Baylan'ın eşi Randa B.'nin (43) polise verdiği ifadede, eşinin 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında evde bakkal tarafından kendisine hediye edilen alkolün yarısını içtiğini, ardından uyuduğunu, gece saatlerinde yataktayken öksürme ve kusma şikayetleriyle fenalaştığını söylediği öğrenildi. Randa B. ifadesinde 112 Acil Servisi aradığını ve eşinin hastaneye kaldırıldığını ardından da hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.