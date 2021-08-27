Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü

Dünya

Kabil'deki patlamalar sonrası ABD Başkanı Biden'a istifa çağrısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşanan terör saldırılarında 13 ABD askeri de hayatını kaybetmişti. Bu gelişmenin ardından ABD'de, Başkan Joe Biden'a yönelik baskılar artıyor. Cumhuriyetçiler, sert eleştirilerde bulundukları Biden'a, istifa etmesi yönünde çağrıda bulunuyorlar. Biden için "Ellerine kan bulaştı" yorumu yapıldı.