Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir'de acı bilanço: 1 haftada 14 orman ve arazi yangını meydana geldi

Balıkesir'de acı bilanço: 1 haftada 14 orman ve arazi yangını meydana geldi

14:1426/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Balıkesir'de 1 haftalık yangın bilançosu paylaşıldı
Balıkesir'de 1 haftalık yangın bilançosu paylaşıldı

Balıkesir'de son bir haftalık süreçte meydana gelen yangın vakaları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın açıklamasına göre, sezon gelmeden açıklanan yangın bilançosu herkesi şaşırttı.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, sezon öncesi vatandaşları önümüzdeki süreçte havaların ısınması ile birlikte yaşanabilecek orman yangınlarına karşı daha dikkatli davranılması konusunda uyardı. Balıkesir Büyükşehir'de bir hafta içinde toplam 14 orman ve arazi yangını meydana geldi.

Edremit'te 3, Savaştepe'de 2, Burhaniye'de 5, Havran'da 3 ve Ayvalık'ta 1 olmak üzere 14 orman ve arazi yangını vakasına müdahale edildiği açıklandı.

Yetkililerin uyarıları doğrultusunda, vatandaşların özellikle kuru hava şartlarında daha dikkatli olunması konusu sıcaklıkların artması ile büyük önem arz ediyor. Vatandaşların yangınlara karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaları bekleniyor.



#Balıkesir
#yangın
#bilanço
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Mersin işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi