Balıkesir’de asayiş uygulaması: 18 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Gönen, Manyas, Savaştepe, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 17 bin 200 adet dolu Makaron, 13 kg kıyılmış Tütün ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

REKLAM

GÜNDEM Beşiktaş’ta silahlı saldırı: Bir yaralı

FOTOĞRAF 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yapıldı.



Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. FIRTINA UYARISI



Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen rüzgarın; Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 kmsa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT



Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI İLLER



Artvin

Bingöl

Bitlis

Bolu

Diyarbakır



Elazığ

Hakkari

Kastamonu

Muş

Rize Sakarya

Siirt

Trabzon

Tunceli

Van Zonguldak

Şırnak

Bartın

Karabük

Düzce HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 9 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji'den 20 il için 'turuncu ve sarı' kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve birçok ilde kuvvetli rüzgar ile sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor. Öte yandan 20 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder