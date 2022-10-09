Gündem Balıkesirde asayiş uygulaması 18 kişi tutuklandı
BALIKESİR

Balıkesir’de asayiş uygulaması: 18 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele operasyonlarında toplam 36 şahsa gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Balıkesir’de asayiş uygulaması: 18 şahıs tutuklandı
Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Gönen, Manyas, Savaştepe, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 17 bin 200 adet dolu Makaron, 13 kg kıyılmış Tütün ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta silahlı saldırı: Bir yaralı
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Beşiktaş’ta silahlı saldırı: Bir yaralı

Meteoroloji'den 20 il için 'turuncu ve sarı' kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

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Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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FIRTINA UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen rüzgarın; Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 kmsa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
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KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI İLLER

Artvin
Bingöl
Bitlis
Bolu
Diyarbakır

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Elazığ
Hakkari
Kastamonu
Muş
Rize
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Sakarya
Siirt
Trabzon
Tunceli
Van
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Zonguldak
Şırnak
Bartın
Karabük
Düzce
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
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9 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den 20 il için 'turuncu ve sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve birçok ilde kuvvetli rüzgar ile sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor. Öte yandan 20 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
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Yemen'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Ülkenin birçok kentinde evlerin çatı ve balkonları, arabalar, sokaklar ve ticarethaneler yeşil ışıklarla süslendi.

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Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.

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Yemenliler, Sana'da kentin çeşitli bölgelerinden atılan çok sayıda havai fişeğin başkent semalarında oluşturduğu görsel şöleni camilerin geniş avlularından ve meydanlardan izledi.

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Sana'daki Etkinlikleri Düzenleme Konseyinden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'in doğum günü; Mevlit Kandili münasebetiyle cuma gecesi havai fişek gösterisi düzenleneceği belirtilerek, Yemenlilere kutlamalara katılma çağrısı yapılmıştı.

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Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.
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