Beşiktaş’ta silahlı saldırı: Bir yaralı

İstanbul'da bir AVM’nin önünde bulunan Levent Metro İstasyonu girişinde bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, motosikletle olay yerine gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırganların motosikletle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

EKİPLER ÇALILIKLARDA SİLAH ARADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların çalılıklara bir cisim attığı yönündeki bilgi üzerine bölgede arama yaptı. Çalılıklarda yapılan aramalarda her hangi bir silah bulunamadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.