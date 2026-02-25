Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir'de askeri uçak otoyola düştü

Balıkesir'de askeri uçak otoyola düştü

02:0725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bursa-İzmir otoyolu Balıkesir mevkiinde bir askeri uçak düştü. Olay yerine emniyet ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerinde enkazdan parçalar bulan vatandaşlar patlamamış mühimmatlar olabileceği ve yola girilmemesi uyarısı yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Balıkesir
#askeri uçak
#ambulans
#ekip
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi