Balıkesir'de askeri uçak otoyola düştü

Bursa-İzmir otoyolu Balıkesir mevkiinde bir askeri uçak düştü. Olay yerine emniyet ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerinde enkazdan parçalar bulan vatandaşlar patlamamış mühimmatlar olabileceği ve yola girilmemesi uyarısı yapıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Balıkesir
#askeri uçak
#ambulans
#ekip