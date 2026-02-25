Balıkesir’de düşen F-16 şehidi İbrahim Bolat için tören

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçağı görev uçuşu sırasında düştü. Saat 00.50 sıralarında yaşanan kazada şehit olan İbrahim Bolat için Balıkesir'de tören düzenlendi.
Balıkesir’de görev uçuşu için havalanan bir F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı. Meydana gelen kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu.
ŞEHİT PİLOT BİNBAŞI İÇİN TÖREN
F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Bolat'ın naaşı askeri tören ardından memleketine uğurlandı.
KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK
Şehit İbrahim Bolat'ın naaşı, Balıkesir'den İzmir'e havayoluyla nakledilecek. Bolat, bugün Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş alana yayılırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.