Balıkesir’de düşen F-16 şehidi İbrahim Bolat için tören

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş alana yayılırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.