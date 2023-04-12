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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16:37 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Balıkesir'de trafik kazası

Balıkesir'de trafik kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


İlker Çil idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, Gönen-Yenice kara yolu Karasukabaklar mevkisinde, Güven Raşit yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


Kazada, otomobil sürücüsü Çil, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Raşit ise yaralandı.


Raşit, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.


#Balıkesir
#Gönen
#kaza
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