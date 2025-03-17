Balkanlardan geliyor: Meteoroloji'den birçok bölge için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları uyardı.
Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte birçok bölgede zirai don hadisesi bekleniyor.
Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi beklenmektedir. Ankara il genelinde 18 Mart 2025 Salı gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir"
denildi.
Beş ilde daha alarm verildi
Beş ilde daha alarm verildi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için 19.03.2025 - 22.03.2025 tarihleri arasından zirai don hadisesi beklenmektedir. Adıyaman çevreleri hafif ve yer yer orta kuvvette, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri için orta ve yer yer kuvvetli zirai don olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"
denildi.
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