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MANİSA

Baltayla sekiz ATM'yi parçaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla iki bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Baltayla sekiz ATMyi parçaladı
Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü çıktı

Olay, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı.

Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı.

Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süper marketin camına vurdu. 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süper marketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kırıkkale'de feci kaza: Karşı şeride geçip TIR’a çarptı
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Çorum-Kırıkkale yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi.
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Mustafa A. yönetimindeki 06 BLE 718 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek, Veysi Çeçen idaresindeki 33 EEK 04 plakalı çekici ve 33 R 4017 dorse plakalı TIR’a çarptı.
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Kazada, TIR sürücüsü Veysi Çeçen araçta sıkışırken, yanında bulunan oğlu Rojhat Çeçen ve kamyonun sürücüsü Mustafa A. yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kaza yerine gelen sağlık ekipleri TIR’da sıkışan Veysi Çeçen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Araçta sıkışan TIR sürücüsünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak, Kırıkkale Ali Tıp Kurumuna kaldırıldı. Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza nedeniyle 3 saat trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, tek şeritten verilmeye başlandı.
Kırıkkale'de feci kaza: Karşı şeride geçip TIR’a çarptı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.


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