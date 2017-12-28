Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun Sudan’dan sonra ikinci durağı olan Çad’dan Tunus’a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Avrupa'da yükselen Türkiye'ye karşı gerilimin ardından oluşan olumlu açıklamalara ilişkin detaylara da değindi. Erdoğan, "Onlar benim eski arkadaşlarım. Bana yanlış yaptılar. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi" diyerek son durumu özetledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından o bölüm;

Onlar eski arkadaşlarım ama bana yanlış yaptılar

Almanya Hollanda gibi ülkelerden Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Bu ülkelerde hükümetler kurulduktan sonra oralara ziyaretler olur mu? AB sürecimizde bir canlanma yaşanır mı?

Bu seyahatlerin olmaması için hiçbir sebep yok. Her zaman söylediğim bir laf var. Biz düşmanı azaltmaya dostu çoğaltmaya mecburuz. Bizim ne Almanya’yla problemimiz var ne Hollanda’yla ne de Belçika’yla. Tam tersine oralarda iş başında olanlar benim eski arkadaşlarım. Bana karşı yanlış da yaptılar, o ayrı. Yoksa ben mesela Hollanda Başbakanı Rutte ile çok iyi görüşürdüm. Belçika hakeza öyle. Almanya’yı belirtmeme bile gerek yok. Steinmeier olsun, Merkel olsun, bunlarla münasebetlerimiz çok çok farklı olmuştur hep. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi. Kudüs meselesinde görüştüğümde, kendilerinden destek istedim, onlar da bizimle aynı çizgideydiler. Birkaç gün önce Steinmeier’i teşekkür için aradım. Rutte bizimle ilişkileri geliştirmek için bazı sinyaller veriyor. Tüm bunlar memnuniyet verici. Biz AB’yle, AB ülkeleriyle elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz.

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