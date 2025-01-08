Barınak boşaldı köpekler dışarıda

Sokakları saran başıboş köpek sorununu çözmek için bir çok adım atılsada bazı belediyeler görevini yerine getirmiyor. Mevcut hayvan bakım alanları ise adeta işlevsiz hale getirildi. Bunun en büyük örneği İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşandı. Kentin en donanımlı barınağı olarak öne çıkan Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Beykoz Belediyesi’nin CHP yönetimine geçmesinin ardından köpeklerin toplanmaması nedeniyle boş kaldı.

BEYKOZ’DA ŞİKAYETLER ÜÇ KAT ARTTI

Belediye yönetimindeki değişiklik sonrası Veteriner Başhekimi Turgut Özdemir’in işine son verildi. Yerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kuzeni Delen Satıoğlu’nun arkadaşı olan Tepebaşı Veteriner Başhekimi Mehti Fidan getirildi. İkilinin daha önce “İBB ile sahiplen İstanbul” projesini yaptıkları ve yeni yasaya karşı eylemlere katıldıkları biliniyor.

Öte yandan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de mevcut yasaya karşı çıktığı ve sokaktaki köpekleri toplamayacakları yönünde beyanları bulunuyor. Belediyeye gelen şikayetlerin son 6 ayda 3 katına çıktığı öğrenildi. Ayrıca merkezdeki köpeklerin sokaklara salındığı ve son 6 ayda hiçbir köpeğin merkeze alınmadığı iddia ediliyor.

SORUN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde yasanın uygulanmaması nedeniyle başıboş köpekler büyük bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Başıboş Köpek Sorunu Platformu Sözcüsü Avukat Devrim Koçak, her gün binlerce şikâyet aldıklarını söyledi. Bazı belediyelerin görevini yapmadığı için köpeklerin sokaklarda grup halinde dolaşmaya başladığını anlatan Koçak, “Vatandaşlar bir köpeği şikayet etmişse köpek alınıp geri bırakıldıysa bunun ispatlanması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlar mutlaka fotoğraf çekmeli. Ayrıca şikayete konu olan köpeği tekrar görürseniz, belediye köpeği salıverdiği için köpek başına 50 bin lira ceza ödemek zorunda” şeklinde konuştu. Koçak, vatandaşların köpek sorununu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne başvurması gerektiğini, denetim yetkisinin bu kurumda olduğunu hatırlattı.

Seren Serengil bağış topluyor

Şarkıcı Seren Serengil, Beykoz Belediyesi'nin CHP'ye geçmesinin ardından rehabilitasyon merkezini adeta mesken tuttu. Serengil'in Beykoz'da “Seren'in Melekleri” ismiyle hayvan koruma ve sahiplendirme derneği kurarak bağış toplamaya başladığı öğrenildi. Öte yandan Serengil, belediyenin eski Veteriner Başhekimi Turgut Özdemir’in işine son verilmesinde katkısı olduğu söylemişti.

9 köpek adama saldırdı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yere yığılan vatandaş, elleriyle kendini savunmaya çalıştı. Köpeklerin, vatandaşın montunu ve pantolonunu dişleriyle çekiştirerek yere yatardı. Köpeklerin ısırdığı adam olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada köpekler tarafından tekrar bacağından ve kolundan ısırılarak yere yatırılmak istendi. Koşmaya devam eden vatandaş, o sırada caddede ilerleyen bir arabanın kendisine yaklaşmasıyla köpeklerden kurtulmayı başardı. O anları ise mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

ÇOCUĞU HASTANELİK ETTİLER

Ankara Haymana’da ise boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrettin G.(13), yaralandı. Okuldan çıkan ve evine doğru yürüdüğü öğrenilen Hayrettin G., boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlarıın müdahalesiyle çocuk, köpeklerin saldırısından kurtarıldı. Hayrettin G., hastaneye kaldırıldı.







