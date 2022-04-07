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ANKARA

Barış için elimizden geleni yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü MKYK’da Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili mesajlar verdi. Savaşı dikkatle izlediklerini belirten Erdoğan’ın, “Huzur ve barıştan yanayız. Bunun için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” dediği öğrenildi. Erdoğan toplantıda gıda manipülasyonu ve fahiş fiyat artışlarına da değindi. Fahiş kazanç peşinde koşanlar ile stokçuların üzerine amansız gidileceğini ifade eden Erdoğan, KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığının tespiti için denetimlerin artırılmasını ve sonuçların rapor haline getirilmesini istedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Barış için elimizden geleni yapıyoruz
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya gelmesini kast ederek, “Altılı, aynısı Macaristan’da oldu, bak orada da bir altılı çıktı. Bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Aynı merci, aynı odak Macaristan’da da koordinatör oldu” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen milletvekilleri ile toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu seçim öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir” dedi.

SAÇ SAÇA KAVGA YAŞANIYOR

  • Erdoğan, şunları söyledi: Unutmayın, aynı hesap burada da devam ediyor. Ortada üzerinde uzlaştıkları bir program yok. Üzerinde uzlaştıkları bir cumhurbaşkanı adayı yok. Üzerinde uzlaştıkları bir kalkınma projesi yok. Üzerinde uzlaştıkları bir demokrasi adımı da yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptığımız her şeyi yıkacakları, bozacakları, imha edecekleridir. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmaktır
OYNAT 02:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu. Salgın dönemindeki istihdamı koruma ve geliştirme gayretine ulaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek, 'Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları, yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmaktır.' ifadelerini kullandı.

YARIM DÜZİNE MUHTERİS

Demokrasi babında kürsüde ettikleri fiyakalı lafları, çeşitli vesilelerle ele verdikleri gerçek düşünceleri, gerçek niyetleri, sırıtan suratların gerisindeki kin ve nefret sızıntıları zaten boşa çıkartıyor. Geriye ne kaldı? Geriye kala kala masada oturma düzenini, koridorda yürüme sırasını sağlamayı bile beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı. Hiçbir konuda ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey büyükşehirlerinden tutunuz kendilerine varıncaya kadar ortada yok. Şimdi bizim ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda bir adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023’te vereceğimiz ders kaldı.

ÇÖP-ÇUKUR-ÇAMURU GERİ GETİRDİLER

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programa Çankaya Köşkü’nden geldiğini belirterek, şunları kaydetti: Şurada Ankara’da, şimdi Çankaya’dan geliyorum. Gelirken yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur-çamur diyorduk aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor. İstanbul farklı mı? Hayır. Bizim üçlümüz vardı, çöp-çukur-çamur, göreve geldiğimiz zaman İstanbul’u böyle almıştık. Aynen şu anda yeniden eski Türkiye geri geliyor. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız, anlatacağız ki milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin.

Huzur ve barış için çabalıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programa Çankaya Köşkü’nden geldiğini belirterek, şunları kaydetti: Şurada Ankara’da, şimdi Çankaya’dan geliyorum. Gelirken yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur-çamur diyorduk aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor. İstanbul farklı mı? Hayır. Bizim üçlümüz vardı, çöp-çukur-çamur, göreve geldiğimiz zaman İstanbul’u böyle almıştık. Aynen şu anda yeniden eski Türkiye geri geliyor. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız, anlatacağız ki milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da yollar çukurlardan geçilmiyor
OYNAT 01:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da yollar çukurlardan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu. Ankara'da yolların çukurdan geçilmediğini belirten Erdoğan, 'Çankaya'dan buraya geliyorum. Yollar çukur çamur. Ankara şu anda bunu yaşıyor. İstanbul da bunu yaşıyor. Bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız ki, milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin.' ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILARIN ÜZERLERİNE AMANSIZ GİDECEĞİZ

Gıda manipülasyonuna ve fahiş fiyat artışına da değinen Erdoğa’ın, “Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Fahiş kazanç peşinde koşanlar ile stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz” dediği öğrenildi. Ayrıca KDV indirimlerine de işaret eden Erdoğan, bu indirimlerin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetimlerin artırılması ve sonuçların raporlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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