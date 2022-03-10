Barış ve huzur elimizde: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem ​

İsrail’in Mavi Marmara baskını ve Filistin’deki saldırgan politikası nedeniyle uzun süredir krizde olan ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 14 yıl sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan ortak açıklamada, “Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizde” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygılı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük öneme sahiptir. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürün yeniden kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

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ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülen projelerde iş birliğine hazır olduğumuzu sayın Devlet Başkanına hazır olduğumuzu ifade ettim.

İKİ BAKAN İSRAİL’İ ZİYARET EDECEK

Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz’de, Akdeniz’de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Dışişleri ve Enerji bakanları İsrail’i ziyaret edecek.

FİLİSTİN VURGUSU

Görüşmemizin temel unsurların birisi Filistin meselesiydi. Konuya ilişkin hassasiyetlerimizi açıkça paylaştım. İki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim. Mescid-i Aksa’nın kimliğinin korunmasına yönelik önemi belirttim.

İLERİYE BAKIYORUZ

Türkçe selamlama konuşmasa yapan Herzog daha sonra şu ifadeleri kullandı: Geçmişteki anlaşmazlıklar kendi kendine kalkmaz ama güven ve saygı yolculuğuna çıkmayı seçiyoruz. İleriye bakmayı seçiyoruz.

Uçaktaki Türkiye mesajları

İsrail Cumhurbaşkanı’nı taşıyan uçak Türkiye mesajlarıyla süslendi. Uçağın üzerine İngilizce ve Türkçe olmak üzere “barış”, “iş birliği” ve “gelecek” kelimeleri yazıldı. Ayrıca uçağın arka kısmında ise İstanbul motiflerinden Ayasofya Camisi’ne ve Galata Kulesi ile İstanbul Boğazı’nın çizimine yer verildi.

Erdoğan’a minnettarım

Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı. Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sıcak karşılama için minnettarım