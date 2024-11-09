Barzani HDP'yi yaka paça kovdu

Türkiye’de büyük bir kıskaca alınan terör örgütü yandaşları Irak’ın kuzeyinde de büyük şok yaşadı. HDP’nin Erbil’deki örgüt yöneticilerinden Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız, IKBY'nin silahlı asayiş güçlerince araçlara bindirilerek Erbil dışına çıkarıldı. HDP’li yöneticiler, araçlarla PKK ile de yakın iş birliği içinde olan Talabani kontrolündeki Süleymaniye yakınlarındaki bir noktaya bırakıldı. HDP’liler buradan Süleymaniye kent merkezine geçti. Örgüt yöneticilerinden Hikmet Hatip Süleymaniye’de yaptığı açıklamada “Bizler HDP Kürdistan Bölgesi Temsilciliği’nin dört üyesi olarak 6 Kasım’da KDP asayişi tarafından çağırıldık. Bizlere, ‘Sizin Erbil’de yeriniz yok, Süleymaniye’ye gidin’ dediler. Bizler, bu muamelenin sebebini sorduk ancak herhangi bir yanıt alamadık” dedi.