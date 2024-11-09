Barzani HDP'yi yaka paça kovdu

Barzani ailesi yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK ve DEM Parti'nin uzantısı olan HDP'yi Erbil'den kovdu. HDP temsilciliğini kapatan bölgesel yönetim, temsilcilerini de silahlı adamlar eşliğinde Talabani kontrolündeki Süleymaniye sınırına bıraktı.
Barzani ailesinin liderliğindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK ve DEM Parti’nin Kuzey Irak’taki uzantısı HDP’yi kovdu. HDP’nin Erbil’deki Kürdistan Bölgesi Temsilciliği yöneticileri, apar topar sınır dışı edilerek ABD ve İran’la yakın temas halinde olan Talabani ailesinin kontrolündeki Süleymaniye’ye gönderildi.
BİZE “ERBİL’DE YERİNİZ YOK” DEDİLER
Türkiye’de büyük bir kıskaca alınan terör örgütü yandaşları Irak’ın kuzeyinde de büyük şok yaşadı. HDP’nin Erbil’deki örgüt yöneticilerinden Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız, IKBY'nin silahlı asayiş güçlerince araçlara bindirilerek Erbil dışına çıkarıldı. HDP’li yöneticiler, araçlarla PKK ile de yakın iş birliği içinde olan Talabani kontrolündeki Süleymaniye yakınlarındaki bir noktaya bırakıldı. HDP’liler buradan Süleymaniye kent merkezine geçti. Örgüt yöneticilerinden Hikmet Hatip Süleymaniye’de yaptığı açıklamada “Bizler HDP Kürdistan Bölgesi Temsilciliği’nin dört üyesi olarak 6 Kasım’da KDP asayişi tarafından çağırıldık. Bizlere, ‘Sizin Erbil’de yeriniz yok, Süleymaniye’ye gidin’ dediler. Bizler, bu muamelenin sebebini sorduk ancak herhangi bir yanıt alamadık” dedi.