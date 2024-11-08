Irak Kürt Bölgesel Yönetimi HDP'nin Erbil bürosunu kapattı

6 Kasım'da KDP asayişi tarafından çağırıldık. Dosyalarımızı yanlarına aldılar ve 26 silahlı asayiş üyesi eşliğinde bizleri iki araca yerleştirdiler. Bizlere, 'Süleymaniye'ye gidin' dediler. Bizler, bu muamelenin sebebini sorduk ancak herhangi bir yanıt alamadık.