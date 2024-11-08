Irak Kürt Bölgesel Yönetimi HDP'nin Erbil bürosunu kapattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) HDP'nin Erbil bürosunu kapattı. Erbil güvenlik güçlerinin, HDP Temsilcisi olarak görev yapan dört kişiyi de iki ayrı araca bindirerek Süleymaniye'ye bıraktığı bildirildi.
Türkiye'nin
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
ile terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü diplomasi trafiği meyvelerini vermeye başladı.
Türkiye'nin PKK'nın varlığını bitirerek bölgesel huzuru yakalamak için attığı adımlarla ortak hareket eden IKBY dikkat çeken bir hamlede bulundu.
IKBY'nin
terör örgütü PKK
'ya yakınlığıyla bilinen
HDP
'nin Erbil'deki bürosunu kapattığı; büro çalışanlarının güvenlik güçlerince şehir dışına çıkarıldığı bildirildi.
HDP temsilcileri arabaya bindirilip Erbil dışına çıkarıldı
HDP temsilcileri arabaya bindirilip Erbil dışına çıkarıldı
HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince araçlara bindirildiği ve Erbil sınırları dışına çıkarıldığı öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan HDP'nin sözde kürdistan Bölgesi Temsilciliği sözcülerinden Hikmet Hatip, şunları söyledi:
"
6 Kasım'da KDP asayişi tarafından çağırıldık. Dosyalarımızı yanlarına aldılar ve 26 silahlı asayiş üyesi eşliğinde bizleri iki araca yerleştirdiler. Bizlere, 'Süleymaniye'ye gidin' dediler. Bizler, bu muamelenin sebebini sorduk ancak herhangi bir yanıt alamadık.
" dedi.
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