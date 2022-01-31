Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde yol kesip drift yaptılar

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadını kendini savcı olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı kadının FETÖ olaylarına karıştığını iddia ederek 300 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların ise kısa sürede adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.



