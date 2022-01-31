Gündem Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde yol kesip drift yaptılar
İSTANBUL

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde yol kesip drift yaptılar

İstanbul'da Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip drift yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde yol kesip drift yaptılar
Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu.

DHA

Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. 34 TC 0280 plakalı aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi.

DHA

Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı. Bir şekilde o konvoyu geçebilen araç sürücüleri tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

DHA

Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti.

Birkaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.

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