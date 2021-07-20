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YEREL GÜNDEM

Başakşehir’de açık havada bayram namazı coşkusu

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kılınan bayram namazında buluşturdu. Binlerce Başakşehirli bayram coşkusu paylaştı, ülkemizin birlik ve beraberliği için hep birlikte dua etti.

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Başakşehir’de açık havada bayram namazı coşkusu
Başakşehir’de açık havada bayram namazı coşkusu

Başakşehir’de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli bayram namazı kılındı. Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet günler öncesinden hazırlık çalışmaları yaptı. Çimler biçildi, alanda bakım çalışmaları yapıldı. Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için belli mesafelerle çizgiler çekildi. Namaz kılınacak alanda sesin her yere eşit bir şekilde yayılması için farklı noktalara hoparlörler yerleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte namaz alanına gelmeye başlayan Başakşehirliler sabah namazını da hep birlikte eda etti.

Binlerce Başakşehirli saf tuttu

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te bulunan namaz alanına aileleriyle birlikte gelen Başakşehirliler, bayram namazı öncesi sohbet ve Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Manevi atmosferde bayram sabahını idrak etmenin mutluluğunu yaşayan ilçe sakinleri, ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemi için ellerini semaya açtı.

Yapılan duaların ardından Başakşehir’in manevi atmosferinde bayram namazına geçildi. Binlerce Başakşehirli bayram namazını hep birlikte kıldı. Başakşehir Millet Bahçesi’nde kılınan bayram namazına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da katıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade, lokum ve su ikram etti.

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