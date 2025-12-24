Yeni Şafak
Başka araca çarpan otomobil takla attı

Başka araca çarpan otomobil takla attı

24/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
IHA
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Hatay'da aynı istikamette giden başka bir araca çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Hatay’da takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Girne Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette giden başka bir araca çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.



