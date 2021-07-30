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YEREL GÜNDEM

Başkan Aktaş’tan gözü yaşlı kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarını kaybettiği için gözyaşlarına boğulan kadın için harekete geçeceklerini açıkladı. Başkan Aktaş, “Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Aktaş’tan gözü yaşlı kadına yardım eli
Alinur Aktaş

Türkiye'nin cennet bölgelerinde meydana gelen yangınlar tüm ülkeyi gözyaşlarına boğarken, yangın bölgesinden gelen görüntüler yürek burkmaya devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında, evinin yandığını gören bir kadının feryatları ise birçok insanı derinden etkiledi. Talihsiz kadın gözyaşları içinde telefonun diğer ucundaki kişiye, “Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye feryat etti. Görüntüler birçok kişiyi derinden yaralarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kadının üzüntüsüne sessiz kalamadı. Başkan Alinur Aktaş, mağdur olan kadına yardım edeceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

“Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık”

"Giden bir şey yok güzel ablacığım Allah'ın izniyle” diyen Başkan Alinur Aktaş “Siz sağ olun yeter. Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Senin emeğini karşılamaz ama olsun. Yeter ki sizin canı sağolsun" ifadelerini kullandı.

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