Başkan Böcek’ten ağabeyine veda

Bakan Koca koronavirüs hastasını paylaştı: Aşı olan da koronavirüse yakalanıyor diyenlere uydum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisi gören Ömer Karakoyun'un video mesajını paylaştı. Karakoyun mesajında, 'Aşı olan da koronavirüse yakalanıyor diyenlere uyduk. Aşımı eğer yaptırmış olsaydım belki de şu an 14 günlük çocuğumun yanındaydım. Kimsenin söylediği ile kulaktan doğma şeylere itibar etmeye gerek yok. Lütfen herkes aşısını olsun.' dedi.