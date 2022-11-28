​Başkan Canpolat’tan köklü yatırım!

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 183 araç ve iş makinası Belediye envanterine kazandırıldı. Düzenlenen lansman ile araçların tanıtımı yapılırken, Başkan Canpolat, “Yeni 183 aracımız ve geçmişteki araçlarla birlikte 294 sayısıyla Haliliye’ye yakışır bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

Haliliye Belediyesi’nin envanterine kazandırdığı araç ve iş makinalarının lansmanı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yaptığı görüşmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli yatırım ile 183 araç, iş makinesi ve temizlik araçları Haliliye Belediyesine kazandırıldı. Belediye Meclisi’nde geçen bu karar ile 191 milyon 789 bin 157 TL değerindeki köklü yatırım ile belediye envanterinde kiralık araç kalmadı. Başkan Mehmet Canpolat’ın, ilçenin geleceğine yönelik yaptığı bu yatırım ile 183 araç ve iş makinası düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Haliliye Belediyesi Makine İkmal Şefliğinde düzenlenen lansman, yoğun katılım ile gerçekleşti.

REKLAM

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Canpolat, araç ve iş makinalarının Haliliye halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek şu açıklamalarda bulundu:

“183 araçlık, yaklaşık 200 milyon TL değerindeki iş makinası yatırım programımızın lansman törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şanlıurfa’nın en büyük merkez ilçesiyiz. 2014 yılındaki Büyükşehir yasası sonrası merkez ilçe olarak oluşmuş, 8 yıllık yeni bir belediyeyiz. Bizler, 2019 yılında göreve geldikten sonra hep birlikte hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Canla başla dedik, canıgönülden devam ediyoruz. Bizler Haliliye’yi geleceğe taşımak, emin adımlarla yürümek adına 2022Ocak ayı içerisinde dünyada da yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu Haliliye belediyemizi geleceğe kendi mülk araçlarımızla taşımak gayreti içerisine düştük. Buradan meclis üyelerimize, belediye personellerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ve köklü bir yatırım yapalım, Haliliye Belediyesinde artık kiralık araç kalmasın dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize şiar ve vizyon ederek, üreten belediye sloganıyla, sahada kendi iş makinamız, kendi araçlarımız olsun gayretinin içerisine düştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Aralık’taki büyük mitingi sonrası 183 olan aracımız, geçmişteki araçlarla birlikte 294 sayısıyla Haliliye’ye yakışır bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz, güvenle yürüyoruz. İlklerin ve yeniliğin belediyesi sloganımız olan hep iyisi, en iyisi sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Valimize, Milletvekillerimize buradan Haliliye adına şükranlarımı arz ediyorum, inşallah hep birlikte nice güzel hizmetlere diyorum, saygılar sunuyorum.”

REKLAM

Belediye mülkündeki araçların önemine değinen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Başkan Mehmet Canpolat’ı tebrik etti Vali Ayhan, “Bereketli bir haftanın başlangıcındayız. Vatandaşa hizmetin ilk adımı olan karargahdayız. Öncelikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyemizin, merkez ilçe belediyelerimizin 8 yıllık bir geçmişleri var. Sahada hareketli, dinamik, güçlü, genç araçlarla, filoyla yola çıkmak vatandaşa hizmet etmek açısından keyifli bir iştir. Yaklaşık 200 milyon TL, bu zamanda bu kadar aracı bünyeye kazandırmak güçlü belediyecilik anlayışının akış açısıdır. Baktığımız zaman Haliliye Belediyemizin Büyükşehir Belediyesi kadar güçlü bir filosu var. Bu her belediyede olmaz. Bu vizyonel bir bakıştır, vatandaşa hizmet etmenin bilincinin en güzel yansımasıdır. Ben Belediye Başkanımızı, ekibimizi tebrik ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, “Canpolat Başkanımızın dediği gibi AK Parti belediyeleri söz değil, icraat belediyeleridir. Bugün burada 200 milyonluk bir yatırımın açılışını yapıyoruz. İnşallah daha büyük hizmetlerle, birlikte ve beraberlik içinde, Şanlıurfa’ya daha güzel hizmet edebilme yolunda hep birlikte çalışıyoruz. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ı tebrik ediyorum. Haliliye ilçemiz her şeyin daha iyisini hak ediyor. Tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, “AK Parti’nin 20 yıllık hikayesinde temelini oluşturan şeyin yerel yönetimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Haliliye Belediyemizin yapmış olduğu, özellikle makine parkını güçlendirmek adına 183 aracın ve 200 milyon TL’ye yakın bir yatırımın tanıtımı içi bir aradayız. Bu bağlamda Haliliye Belediyemizin çeşitli yatırımlarına, çalışmalarına şahit olduk. Güçlü bir yatırımın tanıtımını yapıyoruz. Bu bağlamda Haliliye Belediye Başkanımızı, tüm ekibini ve projeye destek veren tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum” dedi.

REKLAM

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da, “Başkanımız Mehmet Canpolat kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Başkanımız 183 aracı 200 milyonluk yatırım ile ilçeye kazandırdı. Bir yıllık kira bedeliyle bu araçlar alınmıştı. Çok kıymetli çalışmalar, çok kıymetli hizmetler bunlar. Mehmet Canpolat kardeşimiz, geldiği günden bu yana hizmetlerinin yanı sıra sahadaki çalışmaları, vatandaş memnuniyeti son derece üst düzeydedir. Samimiyeti, gayreti ve tevazusuyla sahada, milletin ve vatandaşı kucaklayan, AK Parti bayrağını daha yükseklere taşıyan bir belediye başkanımız olmuştur. Bern, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan ise, “Mehmet Canpolat Başkanımız canla başla yola çıkmıştı. Bu muhabbet ortamından bereket doğuyor. Hep birlikte Şanlıurfa’yı biraz daha güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bugün de araç yatırım programı toplantısındayız. Buna katkı sunan, belediyemiz çalışanları, Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ı tebrik ediyorum” sözlerini kullandı.

REKLAM

Konuşmaların ardından tören, personellere temsili anahtarların takdim edilmesiyle sona erdi.

Öte yandan lansmana;, Başkan Mehmet Canpolat’ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Önceki Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Haliliye İlçe Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda personel katıldı.