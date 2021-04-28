Başkan Mahçiçek EXPO konferansına katıldı

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtti. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini, tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulduğunu ve teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirtti.