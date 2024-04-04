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Başkan Özlü'nün projeleri Konuralp'i geleceğe taşıyacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarihi antik kent Konuralp’in hak ettiği değeri bulması, dünya arkeoloji destinasyonu içerisinde yer alarak tarihe ışık tutmasına dair atılımların yanı sıra, tarihi bölgenin kültürel işlevinin arttırılması için de proje üretmeye devam ediyor.

00:01 - 4/04/2024 الخميس
Güncelleme: 14:23 - 3/04/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü

Tarihi Konuralp Antik Kentinde sürdürülen kazıların göreve geldiklerinden itibaren yoğun şekilde sürdürülmesini sağlayan ve tüm çabasının Düzce’yi dünya kültür mirasına dahil etmek olduğunu defaatle dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 4 yıldır yaptıkları kazıların ardından hazırladıkları proje çerçevesinde antik tiyatronun restorasyonuna başlayacaklarını söyledi.

Saklı cennet gün ışığına çıkartılacak

Düzce’nin kalbi olarak nitelendirdiği Konuralp’in büyümesi ve gelişmesi noktasında bir yandan restorasyon sürerken kazıların da aynı doğrultuda devam edeceğine dikkati çeken Başkan Özlü, turizm adına insanların burayı görmesi için de projeler ürettiklerini ve Konuralp’in tamamen gün ışığına çıkartılacağını ifade etti.

Üstü cami altı kültür merkezi

Bölgenin en önemli eserlerinden olan Konuralp Merkez Camii’nin 23 Kasım depreminde hasar aldığını bu bakımdan eski belediye meydanının bulunduğu alana taşınmasını planladıklarını belirten Özlü, caminin zemininin ise kültür merkezi olarak projelendirildiğinin müjdesini verdi.

Ahşap ve taş ağırlıklı yeni Konuralp müzesi

Yeni Merkez Cami ve Kültür Merkezi müjdesinin yanı sıra yeni müze müjdesini de yineleyen Başkan Özlü, mevcut Konuralp müzesinin de deprem sırasında hırpalandığına dikkati çekerek, yapılan çalışmalar neticesinde riskli yapı olduğunun ortaya çıktığını ve ziyarete kapalı olduğunu paylaştı. Konuralp’e ve tarihine yakışacak şekilde eski belediye binasının olduğu alanda bir kısım arazileri kamulaştırarak bir büyük müze yapacakları müjdesini paylaşan Özlü, müzenin ahşap ve taş ağırlıklı olacağını, kazılarda bulunan eserleri orada sergileyeceklerini, ziyaret için gelenlerin rahatlıkla araçlarını park edebileceklerini sözlerine ekledi.

#ILN02014046
#Düzce Belediyesi
#Faruk Özlü
#Düzce Belediye Başkanı
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