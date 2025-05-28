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Başkanlık için seçim süreci bugün başlıyor

Başkanlık için seçim süreci bugün başlıyor

Haber Merkezi
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç bugün başlayacak.

Seçim sürecinin ilk 5 günü içinde başvurular alınacak, ikinci 5 günde ise seçimler yapılacak. Bu çerçevede adaylar, bugünden itibaren 1 Haziran Pazar gününe kadar TBMM Başkanlık Divanı’na bildirilecek. 2 Haziran’dan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanı seçilecek. Kurban Bayramı dolayısıyla seçimler 3 Haziran’da yapılacak. Öte yandan AK Parti'nin aday olarak göstereceği İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. Görüşmede, Kurtulmuş’un Bahçeli’ye adaylık sürecini ilişkin bilgi vereceği ve destek isteyeceği ifade edildi. MHP de Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın ismini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.



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