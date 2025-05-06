Başkentli çocuklar Filistinli kardeşleri için yürüdü

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü çocuk katliamı Ankara’da çocuklar tarafından protesto edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından önceki akşam organize edilen yürüşüye İHH, Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği, Şehir ve Medeniyet Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi. Protestoya katılan vatandaşlar, ellerinde "Küresel çeteye karşı küresel direniş", "Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor", "Yaşasın küresel intifada", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizlerle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’ne yürüdü. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Gazze'deki çocuk katliamlarına dikkat çekmek için çocukların en önde yer aldığı kortej, büyükelçilik önüne çocuk ayakkabıları ve kefenler bıraktı.

Eylemde konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Filistinli Doç. Dr. Halid El-Uveysi, Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekti. 2 milyar Müslümanın 62 gündür Gazze'ye bir bardak su bile ulaştıramadığını vurgulyan El-Uveysi, “Bu, ümmete büyük bir utançtır. Çocuklar ölürken asla mücadeleden vazgeçmeyin. O zaman ne yapabiliriz? Bu sorunun cevabını Şehit İsmail Haniye sözleriyle vereceğim. Gayrimüslimlerden bekliyoruz. Sizler bu meselenin sahibisiniz. Böyle bir soruyu siz soramazsınız” diye konuştu. Gazze’ye giden Mavi Marmara’da yer alan Abdulhamit Ateş ise, “Katil İsrail hiçbir hukuku tanımadan saldırılara devam ediyor bu asla kabul edilemez. Öncelikle Mavi Marmara 15 yıl önce yoluna çıktı ve bugün biliyoruz ki Mavi Marmara halen yoluna devam ediyor. Ta ki Gazze'deki abluka ve ambargo kırılana kadar Gazze özgürleştirilene Filistin özgürleştirilene ve zalimler yok olana kadar seyahatine devam edecek” ifadelerini kullandı.