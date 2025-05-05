Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze'ye destek için yürüdü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Gazze'ye destek için düzenlenen protestoda akademisyenler ve öğrenciler tekbirler getirerek üniversite yerleşkesi içerisinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Akşam saatlerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kampüs Camisi önünde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, tekbirler getirerek üniversite yerleşkesinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, "İsrail mazlumları öldürerek soykırım suçu işliyor. Bu zulmü duyurmaya çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.
Yürüyüşün ardından gruptakiler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail'in Filistin'de 70 yıldır sürdürdüğü saldırı ve işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli bir şekilde artırdığını söyledi.
İsrail'in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini belirten İslam, şunları kaydetti:
Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile sona erdi.