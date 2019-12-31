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ANKARA

Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç bir kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Nazmiye K'nin cenazesi toprağa verildi.
Nazmiye K'nin cenazesi toprağa verildi.

Selman K, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi 19 yaşındaki Nazmiye K'yi 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış haldeki Nazmiye K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadını cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Genç kadının cenazesi, otopsi işleminin ardından Aşağı Obruk Mahallesi Camisi'ne getirildi. Nazmiye K'nin yakınları burada uzun süre gözyaşı döktü.

Genç kadının cenazesi toprağa verildi

Nazmiye K'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, öldürülen genç kadının babası Recep Er ile yakınlarının yanı sıra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

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