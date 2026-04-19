Başkentte inşaat iskelesi çöktü: Üç işçi yaralı

Ankara’da bir inşaatta meydana gelen iskele çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda iskeleden düşen işçiler için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hastaneye kaldırılan işçilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir inşaatta iskele çöktü. İskeleden düşen 3 inşaat işçisi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.