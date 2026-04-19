Başkentte inşaat iskelesi çöktü: Üç işçi yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir inşaatta iskele çöktü. İskeleden düşen 3 inşaat işçisi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.