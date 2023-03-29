Baskıyla geri adım!

Millet İttifakı oylarını böldüğü için hedefe konulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini eleştirenlere yönelik dile getirdiği “sözde sanatçı” ifadeleri nedeniyle özür diledi. Daha önceki söylemlerinden geri adım atan İnce, “Üzerimize çok gelindi” dedi. İnce, “John Steinbeck, ‘Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz’ der” ifadelerini kullandı. Yüz bin imza barajını aşarak Cumhurbaşkanlığı için adaylığı kabul edilen İnce, sosyal medyada linçe uğratılmış o da adaylığına karşı çıkanlara “sırça köşklerde yaşayanlar”, “sırça köşklerinden çıkmayanlar”, “salon siyasetçileri”ve “sözde sanatçı” tepkisini göstermişti.