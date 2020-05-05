Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Başörtülü diye işten çıkardılar
İSTANBUL

Başörtülü diye işten çıkardılar

Macro Center Akmerkez şubesinde işe başladıkları gün başörtülü olmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, avukatları Ferah Yıldız ve Mustafa Doğan İnal aracılığıyla 4 kişi ve kuruluştan şikayetçi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sundu.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Macro Center Akmerkez şubesinde işe başladıkları gün başörtülü olmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, avukatları Ferah Yıldız ve Mustafa Doğan İnal aracılığıyla 4 kişi ve kuruluştan şikayetçi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, şüphelilerin ‘hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘nefret ve ayrımcılık’ suçları kapsamında cezalandırılmaları istendi Dilekçeye göre 4 kadın, 28 Nisan’da Adecco isimli şirket tarafından istihdam edilerek Akmerkez Macro Center şubesinde çalıştırılmak üzere sanal market elemanı olarak işe alındı.

Didem Nur Batal

Ertesi gün mağaza müdürü Selim Çal, ‘Haberim yoktu, sizi görünce şok oldum. Çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor’ dedi. İşten çıkarılan kadınlara mağaza müdürü Selim Çal’ın, ‘Başka bir şubede başörtülerinizi çıkararak işe alınabilirsiniz. Bone takarak çalışmanız mümkün, ben insiyatif kullanabilirim bu konuda fakat bu şekilde olmaz’ dediği öne sürüldü.

İki ayda dört kat büyüdü: Dünyada 10 kişiden 8’inin tercihi oldu
EKONOMİ
İki ayda dört kat büyüdü: Dünyada 10 kişiden 8’inin tercihi oldu
Abone Ol Google News
YÖKten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.

Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.