Başörtülü diye işten çıkardılar

Macro Center Akmerkez şubesinde işe başladıkları gün başörtülü olmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir, avukatları Ferah Yıldız ve Mustafa Doğan İnal aracılığıyla 4 kişi ve kuruluştan şikayetçi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, şüphelilerin ‘hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘nefret ve ayrımcılık’ suçları kapsamında cezalandırılmaları istendi Dilekçeye göre 4 kadın, 28 Nisan’da Adecco isimli şirket tarafından istihdam edilerek Akmerkez Macro Center şubesinde çalıştırılmak üzere sanal market elemanı olarak işe alındı.

Didem Nur Batal

Ertesi gün mağaza müdürü Selim Çal, ‘Haberim yoktu, sizi görünce şok oldum. Çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor’ dedi. İşten çıkarılan kadınlara mağaza müdürü Selim Çal’ın, ‘Başka bir şubede başörtülerinizi çıkararak işe alınabilirsiniz. Bone takarak çalışmanız mümkün, ben insiyatif kullanabilirim bu konuda fakat bu şekilde olmaz’ dediği öne sürüldü.