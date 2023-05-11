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Başörtülü kadına çirkin saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
04:00 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İki kadının, Ayfer Çökmez'e çirkin saldırısı kameralara böyle yansıdı.

İki kadının, Ayfer Çökmez'e çirkin saldırısı kameralara böyle yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadın sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırdı. Çirkin saldırı Halk Eğitim Merkezi’ne giden Ayfer Çökmez’in başına geldi. Çökmez önce iki kadın tarafından sözlü tacize uğradı ardından darp edildi. Olay anını anlatan Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez, “Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” diye konuştu. Olayın ardından polisin geldiğini söyleyen Çökmez, “Emniyete suç duyurusunda bulunduk” dedi.


Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı
Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri “Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” sözleriyle anlattı.


#Saldırı
#Altındağ
#Ayfer Çökmez
1 saat önce
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