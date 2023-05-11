Başörtülü kadına çirkin saldırı

İki kadının, Ayfer Çökmez'e çirkin saldırısı kameralara böyle yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadın sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırdı. Çirkin saldırı Halk Eğitim Merkezi’ne giden Ayfer Çökmez’in başına geldi. Çökmez önce iki kadın tarafından sözlü tacize uğradı ardından darp edildi. Olay anını anlatan Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez, “Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” diye konuştu. Olayın ardından polisin geldiğini söyleyen Çökmez, “Emniyete suç duyurusunda bulunduk” dedi.