Başörtüsü teklifini Zengin sunacak

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif oldu. Anayasa teklifini toplantıda Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin’in TBMM’ye sunacağı öğrenildi. Teklife Meclis’te 400 milletvekilinin evet oyu vermesi halinde bile referanduma gidilmesi seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT: TEKLİFİ ÖZLEM HANIM VERSİN

MYK’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü ve aile yapısını yeniden düzenleyen anayasa değişikliğine ilişkin hazırlanan teklife ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı. Toplantıda, Din ve vicdan hürriyetinin düzenlendiği 24’üncü madde ile aile yapısının ele alındığı anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Özlem Zengin’in Meclis’e sunmasına karar verildi. Toplantıda, anayasa değişikliği konusunda metinde yer alan ‘Bu düzenlemeye aykırı uygulama yapılamaz, kanun çıkarılamaz’ kısmının çıkarılmasına karar verildi.

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SON TOPLANTI BUGÜN

MYK toplantısında, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in de yer alacağı son bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarınki grup toplantısında düzenlemeye ilişkin yapacağı açıklamaların ardından, anayasa değişikliği teklifinin önce muhalefete götürülmesi planlanıyor. Anayasa değişikliği teklifinin genişlemeyeceği, MHP ile beraber hazırlanan teklifin, Meclis’e haftaya sunulacağı öğrenildi.

Toplantıda, anayasa değişikliğinin Meclis’te 400 milletvekili ‘evet’ dese bile yine de referanduma gidilmesi gerektiği konusunda da değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. AK Parti kurmayları, “Referanduma gitmek istememizin sebebi toplumsal meşruiyetin sağlanması. Bundan sonra bunu değiştirmeye göz dikenler bunu göz önünde bulundurur” dedi.

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KADIN ARKADAŞIMIZ YOKTU, İYİ OLDU

Toplantının sonunda Mahir Ünal’ın istifası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahir Ünal’ın görevden affını istediğini ifade ederek, “Özlem hanım yeni grup başkanvekilimiz. Grup Başkanvekili kadın arkadaşımız yoktu, iyi oldu” dediği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan aday olmamdan korkuyor’ sözlerinin de gündeme geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söze gülüp geçtiği öğrenildi.