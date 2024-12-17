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Başörtüsünü iptal için hâlâ imza atar mısınız?

Başörtüsünü iptal için hâlâ imza atar mısınız?

Merve Safa Akıntürk
04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yusuf Tekin
Yusuf Tekin

CHP ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasında bütçenin komisyon ayağında başlayan ‘laiklik’ atışması Genel Kurul’da da sürdü. Tekin, başörtüsüne özgürlük getiren Anayasa değişikliğini CHP’nin 2008’de iptal için Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini hatırlattı. AK Parti ile MHP’nin bir anayasa değişikliği teklifi yaptığını ifade eden Tekin, “CHP milletvekilleri de buna karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. CHP milletvekilleri, 2008 yılında yaptıkları başvuru metninin altına imzalarını hâlâ atabiliyorlar mı? ” dedi.


#Yusuf Tekin
#başörtüsü
#CHP

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