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Gündem Başsavcılık 15 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti
İSTANBUL

​Başsavcılık 15 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Başsavcılık 15 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Açlık eylemi sonucunda ölen DHKP-C’li İbrahim Gökçek’in Gazi Mahallesi’ndeki Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde barikat kurarak kendilerini Cemevine kapatan ve çatıdan polislere taş ile kiremit atan 15 şüpheli, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karara itiraz ederek, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Hakimlik, kararını yerinde görürse itirazı bir üst Hakimlik değerlendirip karara bağlayacak.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Sokağa çıkma yasağına rağmen Gazi Mahallesinde izinsiz gösteri yapmaya kalkışan DHKP/C'liler çıktıkları cemevinin çatısından polislere taş ve kiremitler atmıştı.
Sokağa çıkma yasağına rağmen Gazi Mahallesinde izinsiz gösteri yapmaya kalkışan DHKP/C'liler çıktıkları cemevinin çatısından polislere taş ve kiremitler atmıştı.

‘Gri’ kategoride aranırken İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından başlattığı açlık eylemi sonucunda ölen DHKP/C’li İbrahim Gökçek için Gazi Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gösteri düzenlendi. 8 Mayıs günü düzenlenen gösteride Gazi Cemevi’nin çatısından polislere kiremit ile taşlar atan zanlılardan 43 kişi gözaltına alınmıştı. 43 şüpheliden 25’i emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, soruşturmayı yürüten savcılık 17 şüpheliden 15’inin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, barikat kurarak kendilerini Gazi Cemevi’ne kapatan ve çatıdan polislere taş ile kiremit atan 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gazi Cemevinin çatısından polis taşlayan DHKP/C'liler serbest bırakıldı
GÜNDEM
Gazi Cemevinin çatısından polis taşlayan DHKP/C'liler serbest bırakıldı

KARARINI GÖZDEN GEÇİRECEK

Savcılık, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 15 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik karara itiraz etti. İlk etapta kararı veren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararını gözden geçirecek. Hakimlik kararını değiştirmezse, itirazı bir üst Sulh Ceza Hakimliği karara bağlayacak.

Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı
OYNAT 01:00
Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık eylemi sonucunda ölmesi üzerine Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müsaade etmedi. Provokatörlerin çatılara çıkarak sokaklardaki polislere tuğla, kiremit ve taş attıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis yetkilileri, “sosyal mesafe korunmadığı' gerekçesiyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.


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