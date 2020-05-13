​Başsavcılık 15 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti Başsavcılık 15 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti Açlık eylemi sonucunda ölen DHKP-C’li İbrahim Gökçek’in Gazi Mahallesi’ndeki Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde barikat kurarak kendilerini Cemevine kapatan ve çatıdan polislere taş ile kiremit atan 15 şüpheli, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karara itiraz ederek, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Hakimlik, kararını yerinde görürse itirazı bir üst Hakimlik değerlendirip karara bağlayacak.

Mustafa Sait Özkan 13 Mayıs 2020, 12:32 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 12:37 Yeni Şafak