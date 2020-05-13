​Başsavcılık 15 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

‘Gri’ kategoride aranırken İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından başlattığı açlık eylemi sonucunda ölen DHKP/C’li İbrahim Gökçek için Gazi Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gösteri düzenlendi. 8 Mayıs günü düzenlenen gösteride Gazi Cemevi’nin çatısından polislere kiremit ile taşlar atan zanlılardan 43 kişi gözaltına alınmıştı. 43 şüpheliden 25’i emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, soruşturmayı yürüten savcılık 17 şüpheliden 15’inin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, barikat kurarak kendilerini Gazi Cemevi’ne kapatan ve çatıdan polislere taş ile kiremit atan 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
KARARINI GÖZDEN GEÇİRECEK
Savcılık, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 15 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik karara itiraz etti. İlk etapta kararı veren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararını gözden geçirecek. Hakimlik kararını değiştirmezse, itirazı bir üst Sulh Ceza Hakimliği karara bağlayacak.