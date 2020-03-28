Gündem Başsavcılıklar harekete geçti 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı
3. SAYFA

Başsavcılıklar harekete geçti: 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü hakkında iddianame düzenlendi, 21'i hakkında adli kontrole hükmedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs önlemleri kapsamında özellikle sosyal medyada yer alan manipülatif haber ve paylaşımlar nedeniyle harekete geçen başsavcılıklar, 314 kişi hakkında işlem yaptı. Bu kişilerden biri tutuklandı. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik rencide edici davranışlarda bulunanları da takibe alan savcılıklar, bu nedenle de 7 kişi hakkında soruşturma yürüttü. Soruşturmalar sonrasında bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Koronavirüs provokatörlerine geçit yok: 55 sosyal medya hesabına soruşturma
GÜNDEM
Koronavirüs provokatörlerine geçit yok: 55 sosyal medya hesabına soruşturma

Stokçulara geçit yok

Karantina şartlarına uymayanlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturmalarda 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcılıklar, Kovid-19 nedeniyle stokçuluk yapan, sahte veya kaçak dezenfektan üreten, kaçak maske satan 42 kişiyle ilgili de soruşturma yürüttü. Bu kişilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrole hükmedildi.

Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'e soruşturma açıldı
TEKNOLOJİ
Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'e soruşturma açıldı

Anakra'da 31,
İstanbul'da 18 kişiye işlem

Ankara'da bu konular nedeniyle işlem yapılan sayısı 31, İstanbul'da ise 18 oldu. İstanbul'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkında ise dava açıldı.

  • Başsavcılıkların ülke genelinde 372 kişiye yönelik yürüttüğü soruşturmalarla karantina şartlarına uymama, rencide davranış, manipülatif haber ve paylaşım, stokçuluk, kaçak maske ile dezenfektan gibi nedenlerden dolayı 3 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi, 21 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Diğer şüphelilerin bir kısmı serbest bırakıldı, diğerleri hakkında çeşitli kararlar verildi.
Abone Ol Google News
İskoç polisi korona hastasını sokak ortasında azarladı

İskoç polisi korona hastasını sokak ortasında azarladı
O küfürün hesabı sorulacak

O küfürün hesabı sorulacak

Uçak gönderip virüsten kurtaran Türkiye'ye saldırdılar.
Korona gündeminegüzel haber arası

Korona gündemine
güzel haber arası

​305 ameliyat geçiren Kayra yıllar sonra su içmeye başladı.
Bankalar<br>yasak dinlemiyor

Bankalar
yasak dinlemiyor

​65 yaşın üstündeki müşterisini şubeye çağırıyor.
İhracatı durdurulabilir

İhracatı durdurulabilir

​Koronavirüs sonrası 3 ürünün fiyatı uçuşa geçti.
İkisi hariç

İkisi hariç

Milyonlar evde, hafta sonları dolup taşan sahiller boş...

Faizsiz<br>2 ay ertelendi

Faizsiz
2 ay ertelendi

​Vadesi nisan ve mayıs olan kredileri kapsıyor.
Rusya'da<br>cumayı 5 kişi kıldı

Rusya'da
cumayı 5 kişi kıldı

​Camilerin ve kiliselerin kapandığı ülkede cuma 'online' yayınlandı.
Kartlara<br>faiz indirimi

Kartlara
faiz indirimi

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu.
Daha fazla<br>kişiye bulaştırıyorlar

Daha fazla
kişiye bulaştırıyorlar

​Bilim Kurulu üyesinden çocuklar için kritik uyarı..
TSK'dan nokta atışı

TSK'dan nokta atışı

​Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
81 ilde<br>pandemi toplantısı

81 ilde
pandemi toplantısı

Saat 09:00 itibariyle valiliklerde başladı.
Seferber oldular

Seferber oldular

​Futbolculardan korona ile mücadeleye anlamlı destek.
Bir mahalle<br>daha karantinada

Bir mahalle
daha karantinada

Jandarma tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Koronavirüs<br>fiyatını düşürdü

Koronavirüs
fiyatını düşürdü

İhracat engeline takılınca kilosu 50 TL oldu.
Otogarlar<br>bomboş kaldı

Otogarlar
bomboş kaldı

Bakanlığın seyahat genelgesi yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.