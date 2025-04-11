Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan yağışların, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bartın ve Karabük ile Bolu'nun doğu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde tekrar etkili olması bekleniyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Yağışların 12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 09:00 ile 18:00 arasında etkili olması bekleniyor. Vatandaşların buzlanma, don olayı, heyelan, ulaşımda aksamalar, sel - su baskını gibi durumlara karşı tedbirli olması istendi.



