Meteoroloji iki il için kar uyarısında bulundu: Gece yarısından itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde hafta sonu kış şartları etkili olacak. Ankara Valiliği, başkentte yarın sabah başlayacak ve öğlene kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Buzlanma, don olayı ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da ise gece yarısından itibaren karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıkların 3°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliği, başkentte yarın kar beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Bugün İstanbul’da öğleden sonra parçalı bulutlu başlayan hava, akşam saatlerinde yağmura dönüyor ve gece boyunca hem sıcaklık düşüyor hem de rüzgar şiddetleniyor (maksimum 57 km/sa). Gece yarısından sonra hava 6°C’ye kadar düşerken kısa süreli karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Ardından hava bulutlu şekilde devam ediyor, sabah saatlerinde sıcaklık 3°C’ye kadar düşüyor.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORTA KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ KAR ALARMI

Yarın Orta Karadeniz'de beklenen kar yağışının öğle saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20 cm, yer yer 20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BATI KARADENİZ'DE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yarın Batı Karadeniz'de beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklen yerlerde buzlanma ve don olayı, çığ riski, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN 26, YARIN 25 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Bugün “Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis” için sarı “Van ve Hakkari için turuncu uyarı yapıldı.