Batı karşısında ezik insanımıza küstahlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Costa’ya yönelik “Baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil” sözlerine tepki gösterdi.





SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ

Türkiye olarak, yaşadıkları ülkelere değer katan, başarılarıyla göğüs kabartanlarla gurur duyduklarını, akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora elde ettikleri tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ettiklerini söyleyen Erdoğan, bugün, 65 yıl öncesine kıyasla, yaşadıkları ülkelere, sahip oldukları on binlerce işletmeyle ciddi katkılar yapan, üretim ve yatırım noktasında başat roller üstlenen, ülkenin ekonomisine, dış politikasına, yumuşak gücüne çok önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası gördüklerini vurguladı.





7 MİLYONLUK İNSAN GÜCÜ

“Sadece turizm rakamları bile yurt dışındaki kardeşlerimizin Türk ekonomisi için ne yaptığını anlamamız açısından yeterlidir” diyen Erdoğan, “2024 yılında elde ettiğimiz 60,5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10,3 milyar doları yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla oluştu. Türkiye’ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yine yurt dışında mukim kardeşlerimizdir. Dikkat ederseniz buna ihracatı, yatırımları, istihdamı ve diğer katkıları dahil etmiyoruz. Yani ortada Türkiye’ye çok önemli hizmetler sunan, Türk ekonomisine çok ciddi destek olan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.





AVRUPALI TÜRKLERİ HEDEF ALMAKTAN UTANMIYORLAR

Türk diasporasının başarılarından övgü ile bahsettikçe birilerinin bundan rahatsız olduğuna işaret eden Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye’ye katkıda bulunmasının, baba ocağıyla bağlarını güçlendirmesinin malum çevreleri huzursuz ettiğini kaydetti. Bunların en başında muhalefetin olduğunu ifade eden Erdoğan, “Muhalefet, milletvekiliyle, medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye’nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok” diye konuştu.





HİÇBİR İNSANIMIZI EZDİRMEYİZ

Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tiplerin “zırzop” gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırdığını, yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden, tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşanlara hakaret ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gurbetçilerimize bunları yaparken, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, sorun, sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim. İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın, hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Mücadeleleriyle, fedakarlıklarıyla, çoğu zaman içlerine akıttıkları gözyaşlarıyla gurbeti sılaya çeviren, acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime ünvanı, sıfatı ne olursa olsun kimse hürmetsizlik edemez.”





SİZE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPAMAZLAR

“Tertemiz emekleriyle, tertemiz niyetleriyle, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Tekrar söylüyorum. Size, kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez. Şunu asla ve asla unutmayın sevgili kardeşlerim, Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın öz ve öz evlatlarısınız, sizler bu memleketin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan bir parçasınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, ihmal etmiş olabilir. Birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.”





Regaip Gecesi Gazze’ye huzur getirsin

Regaip Gecesi’ni kutlayan Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında mübarek üç aylarınızı ve bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’inizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi. Gazze ve Filistin başta olmak üzere kanla, acıyla, gözyaşıyla yoğrulan topraklarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm insanlar için üç ayların ve Regaip Gecesi’nin huzur ve feraha vesile olmasını dileyerek, “Dualarınızda bu kardeşlerimizi de unutmamanızı sizlerden ayrıca istirham ediyorum. Rabb’im işimizi kolaylaştırsın, kavlimizi ve kardeşliğimizi güçlendirsin” diye konuştu.





Türk diasporası ayakta kalmayı başarmıştır

“Müslümanlar olarak Filistin’de, Lübnan’da, Sudan’da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz, sancılı günler yaşıyoruz” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze’de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Suriye halkı sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak için canhıraş bir çaba gösteriyor. Avrupa’dan Asya’ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı. “Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı” yorumunu yapan Erdoğan, “Ötelendik, örselendik, horlandık. Fidan gibi gençlerimizi, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır” dedi.





Sudan’la bölgesel istikrar zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan’la bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını belirterek özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.





Kimsenin sizi kışkırtmasına izin vermeyin

İhdas ettikleri kurumlarla, hayata geçirdikleri düzenlemelerle proje, eser ve hizmetlerle bugün de yurt dışındaki vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, daima birlik olmalarını, kenetlenmelerini, kültürleriyle kardeşliklerine sıkı sıkıya sahip çıkmalarını istedi. Vatandaşlardan, siyasette, ticaret hayatında, akademi ve sivil toplumda aktif olarak varlık göstermelerini talep eden Erdoğan, şunları ifade etti: “İçinize kapanmayacak, her zaman kucaklayıcı ve kuşatıcı olacaksınız. Kimsenin sizi kışkırtmasına, sizi hukuk ve meşruiyet dairesi dışına çekmesine izin vermeyeceksiniz. Memleketinizle bağınızı mutlaka koruyacak, güçlendireceksiniz. Sizlere güveniyorum. Rabb’im yar ve yardımcınız olsun diyorum.”



