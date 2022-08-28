Batı Libya'ya mecbur

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Libya’nın refah ve kalkınmasına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için büyük çaba gösteren Türkiye, TİKA aracılığıyla ülkede yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Başta eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda çok önemli yatırımlara imza atıldı.

Gıyaseddin Karatepe

TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Libya halkının Türkiye’nin varlığından memnun olduğunu, ilişkinin kesilmesini istemediğini kaydetti. Libya’nın parçalanması ve istikrarsızlaştırılması için çaba sarfeden Batılı güçlerin Ukrayna-Rusya savaşıyla darboğaza düşünce yaptıkları hatanın farkına vardığını belirten Karatepe, şöyle konuştu: “Avrupa’nın bu kışı soğukta geçirmemesi adına petrol ve enerji kaynakları için Libya’da barış yapma, barışa zorlama çağrısı yapmak zorunda kaldılar. Bu aslında samimi bir çağrı değildir. Kendi çıkarlarının korunması için yapılmıştır. Batılı devletler, sömürgeci güçler, gerçekten Libya’ya mecburlar. Libya bu avantajı lehine kullanmaya başlamıştır. Türkiye de bu konuda birikmiş siyasi tecrübesiyle, uluslararası ilişkiler stratejisiyle Libya’ya yol göstermektedir.”

REKLAM