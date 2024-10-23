Batı Şeria’daki köylere de işgal duvarı

İşgalci İsrail Filistin’e duvar örmeye devam ediyor. İşgalcilerin, güvenlik önlemleri alma iddiasıyla 2002 tarihinde Batı Şeria’da inşa ettiği “Ayrım Duvarı”, Filistinlilerin yaşamını açık hava hapishanesine çevirdi. Batı Şeria’yı çepeçevre saran 708 kilometre uzunluğundaki bu ayrım duvarının benzerleri ise şimdi köyler arasında da işgalciler tarafından inşa edilmeye başlandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail ayrım duvarlarını inşa etmek için pek çok tarım arazisini ve evleri yıkarak köylerde faaliyetlere başladı. İşgalcilerin belirledikleri alanlara çitler örerek Filistinlilerin hareket alanlarını kısıtlayan işgalciler, Filistinlilerin topraklarını gasp ederek köylerini terk etmeleri için baskı ve şiddet uygulanıyor. İkinci İntifada’dan sonra Batı Şeria’da inşasına başlanan Ayrım Duvarı Filistinlilerin temel hizmetlere erişimini engelleyip hayatlarını çekilmez bir hale sokuyordu. Şimdi ise 7 Ekim’den sonra İşgalciler, mevcut kontrollerini daha da artırmak için ayrım duvarının içinde yeniden ayrım duvarları inşa ederek Filistinlileri tamamen hareketsiz hale getirmeyi hedefliyor.

Köyler arasında inşa edilen ayrım duvarı, yerel kaynaklara göre birçok sebepten kaynaklı inşa ediliyor. İlk sebebi işgalcilerin, Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşimlerini de kapsayacak şekilde işgal altındaki Filistin topraklarına derinlemesine nüfuz etmek. Bu, İsrail'in yararına daha fazla Filistin topraklarının ilhak edilmesini ve yerleşim alanlarının genişletil-mesini amaçlıyor. Diğer bir sebeple bu ayrım duvarı, Filistin köylerinin birbirinden ayrılmasına katkıda bulunuyor ve bu köylerdeki Filistinliler ile Batı Şeria şehirleri arasındaki iletişim engelleniyor. Böylelikle Filistinliler arasındaki coğrafi iletişimi azaltılarak Filistin toplumunu parçalara bölüyor. Bu durum dolaylı yolla bölgedeki direnişin belini kırarak örgütlenmenin önüne geçiyor. Aynı zamanda köyler arası bu duvarla İşgalciler bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü de sağlamaya çalışıyor. Kurulacak duvar, bazı bölgelerde bulunan önemli su kaynaklarının yakınından geçtiği için Filistinlilerin bu kaynaklara erişimini engellenerek su temininden mahrum bırakılıyor. Sincil köyünün diğer köylerle iletişimini keserek adeta açık hava hapishanesine çevirmeye çalışan işgalciler, birçok köyü de bu şekilde kontrol altına almak için ayrım duvarı inşa etmeyi hedefliyor. Tarım arazisi talan edilen bir çiftçi, işgalciler tarafından hayatlarının her daim kısıtlandığını ve şiddete maruz kaldıklarını dile getirerek “İşgalciler, güvenlik önlemleri alacağız bahanesiyle topraklarımızı alıp talan ediyor” dedi.