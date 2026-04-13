Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman'da yüzleri maskeli bir grup kurşun yağdırdı

23:3513/04/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Polis üç kişinin yaralandığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Batman'da yüzleri maskeli bir grup ile üç vatandaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu iki kişi tabancayla bacaklarından vurularak, bir kişi ise arbede sırasında başına aldığı darbe ile yaralandı.

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si tabancayla, 1’i darp sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cudi Mahallesi Cizre Caddesi ile 3550’nci sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Cudi Mahallesi’nde yüzleri maskeli bir grup ile Recep S., Ömer S. ve Mehmet Şirin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer S. ve Mehmet Şirin Y. tabancayla bacaklarından vurularak, Recep S. ise arbede sırasında başına aldığı darbe ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga sırasında çevrede bulunan 2 araç da kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
