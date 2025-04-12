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Bayburt'ta belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor

Bayburt'ta belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor

07:3912/04/2025, Cumartesi
IHA
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Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte, belediye ekipleri şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bayburt Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7/24 görev başında. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolların güvenli ve açık kalmasını sağlarken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.


Kar yağışının etkili olduğu sürece tüm ekiplerin sahada olacağı bildirildi.



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