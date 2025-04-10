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Bayburt'ta karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı sürücü yaralı

Bayburt'ta karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı sürücü yaralı

23:3410/04/2025, Perşembe
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
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Kop Dağı
Kop Dağı

Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle TIR'ın kontrolden çıktığı kazada şoför tedavi altına alındı

Bayburt'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, inşaat şantiyesinin ofisine çarpan TIR'ın sürücüsü, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı mevkisinde meydana geldi.

2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu

M.K. idaresindeki 28 K 1015 plakalı TIR, kar nedeniyle kontrolden çıkıp, çelik bariyeri de aşarak yol kenarındaki inşaat şantiyesine ait ofise çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbara kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





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