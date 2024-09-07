Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında göçük: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kaldı. İhbarın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.