Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında göçük: Ölü ve yaralılar var

Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.
Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçilerin tedavisi sürüyor
Yaralı işçilerin tedavisi sürüyor
Göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.
#Bayburt
#Kop Dağı Tüneli
#göçük
2 saat önce