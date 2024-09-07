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Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında göçük: Ölü ve yaralılar var

Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı. 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

10:14 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:31 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.
Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.

Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçilerin tedavisi sürüyor

Göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.



#Bayburt
#Kop Dağı Tüneli
#göçük
2 saat önce
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