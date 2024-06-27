Bayramda 660 milyon litre akaryakıt satışı gerçekleşti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre 5-22 Haziran dönemindeki 8 günlük tatildeki satışların yaklaşık yüzde 72'sini motorin, yüzde 28'ini ise benzin oluşturdu.





Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 52 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.





Kurban Bayramı süresince toplam 473 milyon 307 bin 998 litre motorin, 185 milyon 949 bin 966 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 659 milyon 257 bin 964 litre oldu.





Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 20 Haziran Cuma günü doldururken, 15 Haziran Cumartesi günü ise benzinde en çok alım yaptı.





Söz konusu günlerde 76 milyon 513 bin 69 litre motorin ve 31 milyon 371 bin 836 litre benzin satışı yapıldı.





Bayram satışlarının tutarı 9,61 milyar lira





Türkiye'de 15-22 Haziran süresince yaklaşık 9 milyar 616 milyon 667 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 41,7 lira, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 41,3 lira seviyesinde seyretti.





Bayram tatili boyunca en çok motorin satışı 53 milyon 940 bin 807 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 26 milyon 451 bin 361 litre ile Ankara ve 22 milyon 57 bin 678 litre ile İzmir izledi.





Aynı dönemde 29 milyon 752 bin 668 litre ile en çok benzin satışı da İstanbul'da yapıldı. Onu,16 milyon 987 bin 233 litre ile Ankara ve 11 milyon 689 bin 404 litre ile İzmir takip etti.







