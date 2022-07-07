Gündem Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak
ANKARA

Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı? Açık görüş tarihleri ne zaman? Temmuz 2022
Arşiv

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek.

Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
ÖZGÜN
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
ÖZGÜN
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izni uzatıldı: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
FOTOĞRAF 8
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantı sonrası yaptığı konuşmada mahkumlarla ilgili bir duyuruda bulundu.
Title
Açık cezaevlerindeki Kovid-19 izninin uzayıp uzamadığıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, yeni bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle: \"Açık cezaevinde Kovid-19 izinleriyle yeni değerlendirme yaptık.
Title
Açık cezaevinde hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.
Title
Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.\"
Title
Birkaç gün önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatılmış ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ifade edilmişti.
Title
Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedilmişti.
Title
Açık cezaevi izni uzatıldı: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından hükümlüleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" gibi soruların cevap bulduğu açıklamanın detayları haberde...


İzmirde sır gibi saklanıyordu

İzmir'de sır gibi saklanıyordu

27 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Herkes görmeye gidiyor.
Alışverişlerde yeni dönem

Alışverişlerde yeni dönem

​Artık ceza kesilecek.
İngilterede hükümet krizi

İngiliz medyası ​Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

​Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

​Bayram öncesi araç sahiplerini sevindirecek haber.

​Diyarbakır'da polisi alarma geçiren olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.