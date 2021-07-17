Bayramda KKTC'ye müjde var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldığı cuma namazı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapacağı ziyarete ilişkin bir soru üzerine, 19 Temmuz Pazartesi günü KKTC’ye seyahat edeceklerini, geniş bir heyetle bu seyahati gerçekleştireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

TÜM DÜNYAYA MESAJ

Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitapları olacağını aktararak, “Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs’a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs’ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada’ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak” diye konuştu. Seyahat kapsamında Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşme yapılacağını da belirten Erdoğan, heyetler arasında da görüşmelerin gerçekleştireceğini, böylece de bu seyahati verimli hale getireceklerini söyledi.

Erdoğan, İstanbul’da Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

OYUNU TÜMDEN DEĞİŞTİRDİK

Ardından Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan, kahraman askerlerin yarım asra yakın bir süre önce Kıbrıs’ta sadece oradaki Türklerin canlarını kurtarmakla kalmadığını, bu milletin üzerindeki külleri en zor şartlarda bile silkip atabileceğini gösterdiğini belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK’lı ve DEAŞ’lı canilerin tepelerine binerek ortaya koyduğumuz kararlılık ve elde ettiğimiz başarı, oyunu tümden değiştirmiştir.”

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KARTLARI YENİDEN KARDIK

“Libya’da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz’de değil, tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Karabağ’ın azatlı mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz hasbi destek ve sadece 44 günde kazanılan zafer, bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmişti. İnşallah şimdi başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum; bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyor, onlara karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.”

TÜRK’ÜN OLDUĞU YERDE MASUM KANI AKMAZ

“Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz. Türk’ün olduğu yerde zulüm olmaz. Türk’ün olduğu yerde masum kanı akmaz. Türk’ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez. Türk’ün olduğu yerde ancak güven olur, huzur olur, refah olur. Aksi yönde tek bir örnek gösterilemez. İşte bunun için milletimiz hep ordusunun muzaffer askerinin şanlı, ülkesinin güçlü olması dileğiyle dua eder.”

Almanya’daki felaketin boyutu çok daha büyük

Rize’de ve Almanya’da yaşanan sel felaketleri ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Felaketin boyutunun Almanya’da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında” dedi. Rize’deki durumla ilgili sürekli bilgi aldığını söyleyen Erdoğan, Doğu Karadeniz’in her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız var. Şimdi o ağaçlar artık kalmadı. Çünkü o ağaçlar söküldü. Onların yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibarıyla da bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydılar. Ciddi manada onlarda da zararlar söz konusu. Tabii temennimiz cana bir şey gelmesin” ifadelerini kullandı.

Prangaları parçalayıp attık

Erdoğan, “Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca en kritik dönemlerde çeşitli demokrasi ve kalkınma hamleleri başlatmıştır. Bu hamlelerin, nasıl kesintiye uğradığına baktığımızda, kimisinin gerisinde çok basit kişisel hesapların, kimisinin gerisinde vizyonsuzların, kimisinin gerisinde de çok daha sıkıntılı durumların olduğunu görüyoruz” dedi. Kalkınmada yaşanılan gerilemenin maliyetinin sadece yoksulluk olarak değil, aynı zamanda sanayiden ticarete, her alanda tıkanıklık şeklinde karşılarına çıktığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık, 15 Temmuz’un zirvesi olduğu mücadele süreciyle de özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık. Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada başı dik bir şekilde kendi politikalarını uyguluyor, sahada ve masada en güçlü şekilde temsil ediliyorsa işte bu sayededir.”

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Yavru Vatanda bayram namazı

Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü KKTC’ye gidecek. Erdoğan’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Erdoğan ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC’de olacak, bayram namazını burada kılacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara dışında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da olacak.

Başarımız dünyaya örnek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye, dünyanın sadece en köklü ordularından birine sahip olmakla kalmayan, aynı zamanda en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem insan kaynağı hem eğitim kalitesi hem donanımı itibarıyla mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Geçmişte bir dönem vesayet odaklarının, bir dönem FETÖ’cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli bir mesafe katettik. Türkiye’nin savunma sanayii teknolojilerinde geçen 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir.” Erdoğan, TSK’nın sınırları koruma, sınırötesi harekatları gerçekleştirme, dost ve kardeş ülkelere destek olma konusunda gösterdiği performansla destan üstüne destan yazdığını da belirtti.